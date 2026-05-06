Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае провокаций с территории ОАЭ

Иранские силы дадут сокрушительный ответ в случае, если с территории ОАЭ будут осуществляться провокации против Тегерана.
Об этом сказал официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.
«Мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть, если с территории ОАЭ будут какие-либо действия против иранских островов, портов и прибрежных зон», — цитирует его IRIB.
Он также призвал руководство ОАЭ не превращать свою страну «в логово американцев и сионистов».
Ранее в Минобороны ОАЭ заявили, что зафиксировали четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана. Три из них были перехвачены, одна упала в море.
Также сообщалось, что после атаки БПЛА в нефтепромышленном комплексе Фуджейры в ОАЭ возник пожар. Пострадали трое граждан Индии.
Кроме того, сегодня, 5 мая, системы ПВО Эмиратов отражали атаку ракет и беспилотников.
При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника отмечала, что у Ирана не было планов атаковать объекты в Объединённых Арабских Эмиратах.
В ВС Ирана заявили, что армия в последние дни не проводила никаких операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ.