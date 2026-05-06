Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил сокрушительным ответом в случае провокаций с территории ОАЭ

Иранские силы дадут сокрушительный ответ в случае, если с территории ОАЭ будут осуществляться провокации против Тегерана.

Иранские силы дадут сокрушительный ответ в случае, если с территории ОАЭ будут осуществляться провокации против Тегерана.

Об этом сказал официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть, если с территории ОАЭ будут какие-либо действия против иранских островов, портов и прибрежных зон», — цитирует его IRIB.

Он также призвал руководство ОАЭ не превращать свою страну «в логово американцев и сионистов».

Ранее в Минобороны ОАЭ заявили, что зафиксировали четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Ирана. Три из них были перехвачены, одна упала в море.

Также сообщалось, что после атаки БПЛА в нефтепромышленном комплексе Фуджейры в ОАЭ возник пожар. Пострадали трое граждан Индии.

Кроме того, сегодня, 5 мая, системы ПВО Эмиратов отражали атаку ракет и беспилотников.

При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника отмечала, что у Ирана не было планов атаковать объекты в Объединённых Арабских Эмиратах.

В ВС Ирана заявили, что армия в последние дни не проводила никаких операций с применением ракет и беспилотников против ОАЭ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше