В ОП напомнили, что работа на 9 Мая должна оплачиваться в двойном размере

Сотрудники, привлекаемые к работе на 9 Мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул, напомнил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом», — цитирует его ТАСС.
Ранее россиянам назвали условия вызова на работу 1 или 9 мая без согласия сотрудника.
