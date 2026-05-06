Папа римский отреагировал на критику Трампа в свой адрес

Папа римский в ответ на критику со стороны Трампа рассказал о миссии церкви.

Источник: Аргументы и факты

Папа римский Лев XIV прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа в его адрес.

Понтифик напомнил, что католическая церковь призвана нести учение Евангелия и способствовать установлению мира.

«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — отметил папа римский в своем заявлении, обнародованном на портале Vatican News.

Ранее американский лидер подверг критике Льва XIV, подчеркнув, что ему не требуется понтифик, критикующий его политику. В частности, папа римский неоднократно осуждал действия Соединенных Штатов в отношении Ирана. При этом президент США заявлял, что Лев XIV не занимал бы престол в Ватикане, не окажись он сам в Белом доме.

До этого стало известно, что папа римский назначил бывшего нелегала главой епархии в США.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
