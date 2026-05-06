Папа римский отреагировал на критику Трампа в свой адрес

Ранее американский лидер подверг критике Льва XIV, подчеркнув, что ему не требуется понтифик, критикующий его политику. В частности, папа римский неоднократно осуждал действия Соединенных Штатов в отношении Ирана. При этом президент США заявлял, что Лев XIV не занимал бы престол в Ватикане, не окажись он сам в Белом доме.