Папа римский отреагировал на критику Трампа в свой адрес

Папа римский Лев XIV прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа в его адрес.
Понтифик напомнил, что католическая церковь призвана нести учение Евангелия и способствовать установлению мира.
«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — отметил папа римский в своем заявлении, обнародованном на портале Vatican News.
Ранее американский лидер подверг критике Льва XIV, подчеркнув, что ему не требуется понтифик, критикующий его политику. В частности, папа римский неоднократно осуждал действия Соединенных Штатов в отношении Ирана. При этом президент США заявлял, что Лев XIV не занимал бы престол в Ватикане, не окажись он сам в Белом доме.
До этого стало известно, что папа римский назначил бывшего нелегала главой епархии в США.