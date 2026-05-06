«Подарили нам свободу “: Мишустин поздравил россиян с Днем Победы

Россияне с глубокой благодарностью относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и высоко оценивают героизм участников спецоперации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении ко Дню Победы.
Глава правительства отметил, что победа над нацизмом стала результатом подвига многонационального народа и остается символом мужества и патриотизма.
«Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции», — подчеркнул премьер.
В завершение Мишустин пожелал гражданам и их близким здоровья, благополучия, счастья и новых успехов.
