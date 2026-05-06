Рубио сообщил о гибели десяти моряков из-за блокады Ормузского пролива

По меньшей мере десять моряков погибли на фоне иранской блокады Ормузского пролива, заявил госсекретарь США Марко Рубио в Белом доме, его слова приводит Fox News.
«Они беззащитны, изолированы, голодают, уязвимы», — сказал Рубио о членах экипажей застрявших судов.
По его словам, у моряков заканчивается еда и вода. «Эти невинные моряки и члены экипажей коммерческих судов оказались в бедственном положении в море из-за действий Ирана. Это, безусловно, преступление, но оно отчаянное и разрушительное», — считает он.
Глава Госдепартамента осудил иранскую блокаду пролива как «пиратство».
«У вас начинает заканчиваться еда. У вас начинает заканчиваться питьевая вода, предметы первой необходимости. И они находятся во власти этого пиратства. Что это такое — это пиратство», — отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что действия Соединенных Штатов — «это не наступательная операция, а оборонительная».
«Я знаю, что ряд этих быстроходных катеров уже стали целью атак и будут оставаться ею, если будут представлять угрозу для наших сил. Мы будем сбивать беспилотники, мы будем сбивать ракеты. Но это носит оборонительный характер», — сказал Рубио.
Он заверил, что США будут отвечать, только если на них нападут первыми.
Глава Госдепа предупредил Тегеран, что тому «действительно не следует испытывать волю Соединенных Штатов».
«И последнее, что я хотел бы отметить: им действительно важно это понять, что им не следует испытывать волю Соединенных Штатов, по крайней мере при президенте Дональде Трампе», — предостерег Рубио.
Он пояснил, что Трамп «снова и снова доказывает, что всегда держит свое слово, и если его попытаются испытать, в конечном итоге они проиграют».
На днях американский президент объявил о начале операции «Проект Свобода» по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Позднее он пригрозил «стереть с лица земли» Иран, если тот будет мешать американским кораблям сопровождать торговые суда в Ормузском проливе.
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) потребовали от всех судов использовать для прохода через пролив исключительно коридор, согласованный Тегераном. Это «единственный безопасный способ», утверждают там. В КСИР предостерегли от любой попытки пройти по другому маршруту, что «столкнется с решительным ответом» иранских военных.
