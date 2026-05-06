Самые высокие средние зарплаты в России в феврале были у управляющих фондами

В России в феврале 2026 года самые большие зарплаты были зафиксированы у граждан, занятых в сфере управления фондами, — в среднем 848 тыс. рублей. Такие специалисты занимаются управлением активами в интересах физлиц и юрлиц.
Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости по данным статистики.
На втором месте по величине зарплат, уточняет агентство, расположились сотрудники холдинговых компаний, которые в среднем получали 411 тыс. рублей, а на третьем — сотрудники головных офисов с 404 тыс. рублей.
