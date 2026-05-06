Компенсации бойцов СВО включены в перечень доходов, защищённых от взыскания

Судебные приставы больше не имеют права взыскивать долги с компенсаций получивших ранения военнослужащих, участвовавших в СВО.
Соответствующий закон вступает в силу 6 мая, пишет РИА Новости.
В перечень защищённых доходов внесли компенсации расходов на реабилитацию.
От взыскания за долги защищены компенсации за приобретённые инвалидами технические средства реабилитации или соответствующие услуги, протезы и протезно-ортопедические изделия.
Ранее помощник главы государства Алексей Дюмин заявил, что президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО.
