Турция представила гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yildirimhan

«У нас теперь есть первая в стране гиперзвуковая ракета на жидком топливе Yıldırımhan, обладающая самой большой дальностью действия из всех когда-либо созданных нами. Мы с гордостью представляем ее вам. Если нам придется применить наше вооружение, никто не должен сомневаться в том, что мы сделаем это без колебаний, но сделаем это эффективно», — заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.