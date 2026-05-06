Наибольшая средняя пенсия среди федеральных округов зафиксирована в ДВФО

Самый высокий средний размер пенсии среди федеральных округов в России был отмечен в Дальневосточном федеральном округе.

Он, по информации ТАСС со ссылкой на Соцфонд, составляет 28,2 тыс. рублей.

При этом наименьший средний размер пенсии был отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе — 20,5 тыс. рублей.

В целом средний размер пенсии в России в марте 2026 года составляет 25 274 рубля.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что пенсия может быть занижена из-за ошибок в данных СФР.

Также в Госдуме разъяснили, кому доступно получение пенсии на дому.