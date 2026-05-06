Вучич анонсировал запуск портала для жалоб граждан Сербии на чиновников

По словам президента республики, проблема высокомерного поведения чиновников на местах является одной из тем, о которых ему пишут ежедневно.

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич анонсировал запуск специального портала, через который граждане смогут сообщать ему о высокомерном и неподобающем поведении чиновников.

«Вскоре я открою один портал, где буду говорить только об этом и где призову людей сообщать мне обо всем. Я не знаю точно, как все будет функционировать, но это была моя идея: либо это будет на какой-то из платформ, где люди смогут сообщать мне обо всех высокомерных чиновниках, включая людей вокруг меня. И я скоро это сделаю, в ближайшие две или три недели», — заявил сербский лидер в эфире телеканала Informer.

По словам президента Сербии, проблема высокомерного поведения чиновников на местах является одной из тем, о которых граждане пишут ему ежедневно. Он подчеркнул, что речь идет не о критике успешных или состоятельных людей как таковых, если они добились положения честным трудом. «Я уважаю людей, которые богаты, если они приобрели это честным путем. В таком случае это наверняка способные и трудолюбивые люди», — отметил Вучич.

Сербский лидер пояснил, что имеет в виду поведение людей, которые пытаются демонстрировать власть в быту и публичном пространстве. «Ты знаешь, кто я?» — когда я слышу этот вопрос, а вы слышите его каждый день, причем от людей, которые неправильно и нагло паркуются на местах, где должны парковаться инвалиды, от людей, которые не хотят ждать своей очереди, чтобы выразить соболезнования, от людей, которые не хотят стоять в очереди в магазине, от людей, которые не хотят вести себя прилично в обществе, потому что, видимо, им нужно любым способом показать свою власть", — отметил он.

Вучич заявил, что для Сербии важны экономические и инфраструктурные результаты, однако для восстановления доверия граждан борьба с принципом «ты знаешь, кто я?» имеет особое значение. «Это должно будет стать частью больших перемен в предстоящий период. И я верю, что мы можем это сделать. Потому что, когда я говорю о переменах, я говорю о переменах, которые могут принести серьезные и ответственные люди, а не те, у кого нет ни плана, ни программы, ни ответственности», — подчеркнул президент.

«У нас есть другая проблема, в отношении которой люди тоже правы. Справедливости было недостаточно, и поэтому часть вины лежит на нас, часть вины в том, что вы должны уважать конституцию и самостоятельность судейской функции, что вы должны уважать самостоятельность прокуратуры и все остальное», — заключил президент Сербии.

