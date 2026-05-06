Вучич анонсировал запуск портала для жалоб граждан Сербии на чиновников

Сербский лидер пояснил, что имеет в виду поведение людей, которые пытаются демонстрировать власть в быту и публичном пространстве. «Ты знаешь, кто я?» — когда я слышу этот вопрос, а вы слышите его каждый день, причем от людей, которые неправильно и нагло паркуются на местах, где должны парковаться инвалиды, от людей, которые не хотят ждать своей очереди, чтобы выразить соболезнования, от людей, которые не хотят стоять в очереди в магазине, от людей, которые не хотят вести себя прилично в обществе, потому что, видимо, им нужно любым способом показать свою власть", — отметил он.