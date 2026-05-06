Рубио: некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены красным крестом

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с прессой пошутил, что некоторые журналисты из пресс-пула Белого дома помечены «красным крестом».
«Я учусь. Мне дали небольшую карту (зала. — RT). Я не знаю, куда я её положил. Некоторые из вас на ней помечены красными крестиками», — сказал политик, добавив, что это шутка.
Уточняется, что 5 мая Рубио подменял пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, находящуюся в декрете.
Ранее замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил, что Рубио выступил диджеем на свадьбе.
Между тем глава Госдепа США заявил о достижении целей американской операции «Эпическая ярость».