Депутат Судзуки: санкции США и Японии против России не имели смысла

Антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла.
Об этом РИА Новости сказал японский депутат Мунэо Судзуки.
«В них не было никакого смысла. Тогда президент Байден считал, что если применить экономические санкции, то Россия сдастся за два месяца. Сейчас уже доказано, что он ошибался», — подчеркнул он.
Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.
Ранее Судзуки сказал, что причины для нынешнего конфликта на Украине создал Киев.