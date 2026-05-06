При ударе беспилотников по Джанкою погибли пять человек

В результате удара беспилотников по Джанкою погибли пять человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он.
Ранее он сообщил об атаке дронов на республику, ее отражают.
Атаку дронов отражали и в Севастополе. По словам губернатора Михаила Развожаева, было сбито четыре БПЛА у села Верхнесадовое и Северной стороны.
По предварительным данным спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не повреждены, уточнил он. Позже Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.
