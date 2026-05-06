США представили новый проект резолюции по Ормузскому проливу

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе.