США представили новый проект резолюции по Ормузскому проливу

Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, проект был разработан по поручению президента Дональда Трампа. Кроме прекращения атак на суда Вашингтон требует от Тегерана раскрыть точное местонахождение установленных морских мин и содействовать их удалению, а также поддержать создание гуманитарного коридора в регионе.
В начале апреля Бахрейн подготовил проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу. Он подразумевал разрешение на использование силы и был заблокирован Россией, Китаем и Францией. 7 апреля Россия и Китай наложили вето на принятие документа.
4 мая Иран впервые с начала режима прекращения огня, введенного 8 апреля, попытался атаковать американские эсминцы и торговые суда, проходившие через Ормузский пролив. Также были атакованы энергетические объекты в ОАЭ.
