Рубио заявил о завершении операции «Эпическая ярость» в Иране

Начатая 28 февраля операция США в Иране «Эпическая ярость» завершена, ее цели достигнуты, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
«Операция “Эпическая ярость” завершена. Как только президент уведомил конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции “Проект Свобода”, — сказал он (цитата по CNN).
Финансовый директор Минобороны Джулс Херст в конце апреля заявил, что США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Однако CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что реальные расходы на войну вдвое превышают официальную цифру Пентагона — около $50 млн.
Собеседники CBS News отметили, что оценка Херста не учитывает ни уничтоженную и поврежденную технику, ни ущерб, причиненный американским военным базам. Американские военные, в частности, лишились как минимум 24 БПЛА MQ-9 Reaper стоимостью от $30 млн каждый.
В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что США запускают «Проект Свобода», чтобы помочь застрявшим судам из других стран пройти через Ормузский пролив.
Это отдельная операция, она отличается от «Эпической ярости», пояснил глава Пентагона Пит Хегсет. «Проект Свобода» носит оборонительный характер, имеет узкую направленность и временный характер, с одной миссией: защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии", — объяснил Хегсет.
Трамп утверждает, что к Вашингтону с соответствующей просьбой обратились многие страны, «почти ни одна из которых не вовлечена в столь явный и жестокий ближневосточный конфликт». По его словам, операция носит исключительно гуманитарный характер, чтобы помочь экипажам судов, у которых заканчиваются продовольствие и прочие запасы.
В Центральном командовании (CENTCOM) уточнили, что в ней задействованы эсминцы, несущие управляемые ракеты, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многофункциональные беспилотные системы, а также около 15 тыс. американских военнослужащих. В то же время США продолжают морскую блокаду пролива.
Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) потребовали от всех судов использовать для прохода через Ормузский пролив исключительно коридор, предоставленный иранской стороной, в противном случае, пригрозили там, любая попытка пройти по другому маршруту «столкнется с решительным ответом».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.