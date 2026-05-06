Вучич заявил, что «предал бы душу народа», присоединившись к санкциям против РФ

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.