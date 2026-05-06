Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что «предал бы душу народа», присоединившись к санкциям против РФ

Президент Сербии отметил, что считает Россию и Украину братскими государствами.

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что, приняв решение о присоединении страны к антироссийским санкциям, он «предал бы душу народа».

«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире», — сказал Вучич в эфире телеканала Informer. При этом, по его утверждению, такой шаг Белграда «не вызвал бы протестов» среди жителей страны.

Он отметил, что Сербия «упустила много возможностей» из-за того, что не ввела санкции против России. «Но я бы предал душу нашего народа», — подчеркнул президент Сербии.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше