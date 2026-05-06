Вучич заявил, что «предал бы душу народа», присоединившись к санкциям против РФ

БЕЛГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что, приняв решение о присоединении страны к антироссийским санкциям, он «предал бы душу народа».
«Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире», — сказал Вучич в эфире телеканала Informer. При этом, по его утверждению, такой шаг Белграда «не вызвал бы протестов» среди жителей страны.
Он отметил, что Сербия «упустила много возможностей» из-за того, что не ввела санкции против России. «Но я бы предал душу нашего народа», — подчеркнул президент Сербии.
После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.