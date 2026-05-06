Папа Римский отреагировал на критические высказывания Трампа

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелие и проповедовании мира.
«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — цитирует понтифика портал Vatican News.
Также он напомнил, что Церковь последовательно выступает против ядерного оружия.
«В течение многих лет Церковь выступала против любого ядерного оружия, поэтому в этом вопросе нет никаких сомнений», — сказал Лев XIV.
Ранее Трамп обвинил Папу Римского в угрозе католикам из-за позиции по Ирану.
Также глава Белого дома обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.
До этого Лев XIV призвал не вредить людям Ирана и назвал неприемлемыми угрозы в адрес народа исламской республики.