Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа Римский отреагировал на критические высказывания Трампа

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелие и проповедовании мира.

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелие и проповедовании мира.

«Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — цитирует понтифика портал Vatican News.

Также он напомнил, что Церковь последовательно выступает против ядерного оружия.

«В течение многих лет Церковь выступала против любого ядерного оружия, поэтому в этом вопросе нет никаких сомнений», — сказал Лев XIV.

Ранее Трамп обвинил Папу Римского в угрозе католикам из-за позиции по Ирану.

Также глава Белого дома обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.

До этого Лев XIV призвал не вредить людям Ирана и назвал неприемлемыми угрозы в адрес народа исламской республики.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше