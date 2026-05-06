Рубио: десять моряков погибли на фоне иранской блокады Ормузского пролива

Как минимум десять моряков погибли на фоне иранской блокады Ормузского пролива, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
Об этом пишет Fox News.
«Эти невинные моряки и члены экипажей коммерческих судов оказались в бедственном положении в море из-за действий Ирана. Это, безусловно, преступление», — подчеркнул Рубио.
Глава Госдепа назвал иранскую блокаду «пиратством».
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты развернули шесть иранских кораблей в рамках блокады Ормузского пролива.
По его словам, США остаются «наготове» для защиты Ормузского пролива.
В МИД Ирана сообщали, что суда США могут пройти через Ормузский пролив с разрешения Тегерана.