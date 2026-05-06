Мэр Иркутска Руслан Болотов отчитался о работе администрации в 2025 году

Речь шла не только о достижениях и победах — глава областного центра честно рассказал о существующих проблемах и способах их решения. «Нам приходится действовать в объективно непростых условиях, — подчеркнул он. — Трудностей сейчас хватает. Но есть уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем».
Каждый рубль — на благо горожан.
— Впервые за годы работы должен сказать о том, что в 2025-м доходная часть бюджета стала меньше на два миллиарда рублей. Причина — сокращение поступлений из вышестоящих бюджетов — около 40 миллиардов против 42 в 2024 году. При этом собственные доходы Иркутска выросли на 1,5 миллиарда рублей и достигли 21 миллиарда, хотя темпы роста заметно снизились: если в 2023—2024 годах они составляли 125 процентов, то в 2024—2025 годах — всего 109. Поэтому одна из важнейших наших задач — стимулировать компании и предпринимателей к тому, чтобы они платили налоги здесь, пополняя казну Иркутска.
Несмотря на сложности с финансированием, все задачи, запланированные на 2025 год, решены, все взятые обязательства исполнены. Где-то пришлось экономить, но мы старались, чтобы каждый рубль работал на город и его жителей.
Объем безвозмездных поступлений составил 19 миллиардов рублей, включая 13 миллиардов рублей субвенций и 5,7 миллиарда рублей субсидий — Иркутск продолжает участвовать в государственных программах. С 2025 года город работает по четырем новым нацпроектам: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», «Туризм и гостеприимство».
Расходы бюджета составили 38,7 миллиарда рублей. Больше половины средств — почти 54 процента — ушло на образование. Это то, на чем мы не будем экономить никогда, — ведь это вклад в будущее Иркутска.
Муниципальный долг за год сокращен почти на 1 миллиард рублей. Высвободившиеся средства направлены на решение первоочередных задач, и я считаю это ответственным подходом к бюджетной политике.
На 15 лет вперед.
— Меня часто спрашивают: «Что самое сложное в вашей работе?» Скажу так: самое сложное — принимать непопулярные решения. Но в этом и заключается ответственность перед городом — мыслить стратегически, на перспективу, понимать, что в конечном итоге это даст возможность городу развиваться.
Одним из таких проектов стала реконструкция очистных сооружений на правом берегу Ангары. Мы завершили ее в 2024 году. Создали многоступенчатую систему, которая позволяет превращать городские стоки в абсолютно чистую воду. Результаты этой работы отмечены на федеральном уровне, а практику рекомендовано тиражировать по всей стране. На очереди — очистные сооружения левого берега. Проект по ним уже готов, пройдены все необходимые экспертизы.
Следующим шагом стало строительство сетей. Комплексная инфраструктура — это единая цепочка. И мы замкнули ее в прошлом году двумя масштабными проектами. Силами муниципального предприятия «Водоканал» создали единую канализационную сеть, которая идет через несколько районов города. Меньше чем за два года проложили около 20 километров коммуникаций. Система будет обслуживать почти миллион квадратных метров территории. Плюс мы создали возможность для подключения новых объектов и исключили необходимость строительства дополнительных сетей внутри городской черты в будущем.
Тепловой луч — крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в Иркутске за последние 50 лет. Он даст мощный импульс для развития города на ближайшие 15−20 лет. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
Мы построили тепловой луч. Это крупнейший инфраструктурный проект за последние 50 лет не только в нашем регионе, но и для СФО. Кольцевая схема новой сети позволит повысить надежность теплоснабжения всего города, создать принципиально новый район Иркутска, в котором изначально не будет коммунальных проблем.
С закрытием морально устаревших котельных мы избавились от выбросов золы. Экологический эффект теплового луча — минус 5 тысяч тонн вредных загрязнений в год. Но еще важнее, что тепловой луч даст импульс для развития этой территории на ближайшие 15−20 лет.
Строить по-новому.
— Уже разработан проект по развитию Знаменского предместья. Это 253 гектара земли в центре города, где сосредоточено большое количество ветхого и аварийного жилья. Более 1700 домов давно не соответствуют современным стандартам. Теперь здесь есть тепло, вода и канализация для того, чтобы можно было строить по-новому.
Концепцией развития предусмотрено возведение более одного миллиона квадратных метров жилья, порядка 20 социальных объектов, в том числе школ, детских садов, спортивных сооружений. Это будет новый город внутри Иркутска со всей необходимой инфраструктурой.
Путепровод на станции Батарейная имеет огромное значение для транспортной доступности районов и пригородов Иркутска. Он существенно сокращает количество пробок на магистралях города.
На сегодня в Иркутске принято восемь решений о комплексном развитии территорий (КРТ). Это значит, что инвесторы видят перспективу в такой форме работы. Фактически по каждому договору предусмотрены необходимые в этом районе социальные объекты. Одно из основных условий по соглашениям — застройщик должен передать часть земли после расселения и сноса домов под их возведение городу. Однако этим дело не ограничилось: некоторые инвесторы будут за свой счет заниматься проектированием учреждений образования.
Кроме того, механизм КРТ позволяет не просто расселять аварийное жилье, а делать это с немалой экономией для государства. По уже заключенным договорам по факту их исполнения эффект для бюджетов всех уровней составит не менее двух миллиардов рублей. Это те деньги, которые не придется тратить на расселение аварийного фонда и снос домов. Нагрузка ляжет на инвесторов — и они готовы выполнять обязательства. При этом город получает новое современное жилье, необходимую инфраструктуру и снятие социальной напряженности.
Из развалюх — в современные квартиры.
В России реализуется уникальная программа: за счет государства граждане вместо полуразвалившихся домов получают современное комфортное жилье. Мы успешно воплотили четыре ее этапа.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» расселили почти 113 тысяч квадратных метров аварийного фонда, старые квартиры покинули более 2,5 тысячи семей.
В прошлом году мы приобрели по программе 191 помещение для новоселов. Сейчас реализуем ее пятый этап. По нему уже расселили 740 семей (из них 491 семью за счет бюджетных средств, 249 семей в рамках РЗТ и КРТ).
В 2025-м УКС города Иркутска достроило две 17-этажные блок-секции в микрорайоне Эволюция. В мае вручали ключи от квартир нашим переселенцам. Сейчас возводятся дома на Ярославского — комплекс из семи блоков. Делаем все, чтобы уже в этом году иркутяне заехали в новые квартиры. При этом их получат не только те, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, но и те собственники, чье жилье в таком статусе в период с этой даты и до 1 января 2022-го.
Лучшее — детям.
В прошлом году возвели с нуля крупнейшую в регионе школу — на 1550 мест. И это уникальный пример за последние десятилетия, когда новый микрорайон начался не с новостроек, а с социального объекта. Рядом уже предусмотрели участки под поликлинику, центр самбо и бокса, детский сад. Подготовили проект ремонта дороги, приводим в порядок территорию. Так мы воплощаем комплексный подход, которого придерживаемся во всей нашей работе.
Также в прошлом году 1 сентября торжественно открыли новый корпус школы № 75 для начальных классов.
В 2025-м открыли первый в областном центре трехэтажный детский сад. Здесь есть группы для малышей от года. И сегодня это настоящий центр развития для дошкольников. Музыкальный и спортивный залы, кабинет конструирования, лаборатория для экспериментов, художественная и шахматная студии.
Не стану скрывать — по нескольким школам есть сложности. Предоставление субсидий по ним перенесено на более поздние сроки. А работы по этим объектам уже ведутся. И нам приходится искать варианты, как в таких условиях не остановить уже запущенные процессы.
Наряду со строительством проводим капитальные и текущие ремонты в учреждениях образования. В прошлом году обновили 123 здания. Направили на эти цели более 440 миллионов рублей из городской казны. В этом году работы проведем в 38 школах и в 63 детских садах в каждом округе Иркутска.
В 2025 году в городе появилось сразу 15 новых площадок для занятий спортом. Это скейт-парки, площадки воркаут, с тренажерами и игровыми зонами, полоса препятствий, а также первая в городе площадка с оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Дороги и транспорт.
Непростая ситуация складывается и с финансированием ремонта дорог. Если в прошлом году в работе было сразу 34 участка — и это абсолютный рекорд для Иркутска, то в 2026-м гарантированно мы сможем закончить только девять объектов, работы по которым начали в 2025-м. Планируем заключить муниципальные контракты на работы еще по двум объектам. Но для Иркутска, где проживает четверть населения области, это капля в море.
Загрузка автомобильных городских дорог в разы превышает нормативы. Причина этого — сложившаяся естественным путем Иркутская агломерация. Ежедневно 45 тысяч человек едут утром на работу в областной центр и вечером обратно. Из-за интенсивной эксплуатации дорожное полотно изнашивается в разы быстрее. И крайне важно увеличивать финансирование по этой статье.
Хорошие дороги — это очень важно. Вспомним, сколько претензий было от жителей станции Батарейная, когда нас подвел подрядчик и стройка встала. Тогда было принято единственное верное решение — передать объект нашей Службе эксплуатации мостов. Предприятию потребовалось чуть больше года, чтобы полностью разобрать сооружение и фактически построить новое.
Комплексные работы в прошлом году полностью завершили на 24 объектах. Там не просто заменили асфальт — привели в порядок тротуары, освещение, бордюры, знаки, сделали безопасными пешеходные переходы.
Еще один острый вопрос — городской транспорт. В текущей экономической ситуации крайне сложно увеличивать автопарк. Чтобы серьезно обновить подвижной состав, необходимы средства из федерального бюджета. И мы ищем способы попасть в государственные программы.
Наряду с этим, насколько позволяют наши возможности, закупаем технику для муниципальных предприятий. Так, в 2025 году приобрели четыре трамвайных кузова — это значительно дешевле, чем готовые варианты, что позволяет экономить средства бюджета. В прошлом году по программе «Доступная среда» закупили для «Иркутскавтотранса» низкопольный автобус, приобрели новую технику для нужд предприятия — тягач и погрузчик.
Память о героях.
С самого начала специальной военной операции Иркутск помогает бойцам. На передовую было отправлено порядка 440 единиц техники, 685 тонн гуманитарного груза, более 400 единиц гладкоствольного оружия. Всем городом мы собираем одежду, снаряжение, продукты, медикаменты, другие жизненно необходимые вещи. Понимаем: ребятам там непросто, и стараемся сделать так, чтобы они каждую минуту чувствовали поддержку земляков.
Иркутск свято чтит своих героев. На фасадах образовательных организаций мы устанавливаем мемориальные доски участникам специальной военной операции, удостоенным государственных наград. В прошлом году появилось 14 таких памятных знаков.
Не забываем и героев Великой Отечественной. К 80-летию Великой Победы вместе с депутатами городской думы приняли принципиальное решение: выплатить нашим ветеранам 80 тысяч рублей из средств городского бюджета.
Это не просто материальная помощь, а знак глубочайшего уважения и благодарности тем, кто отстоял страну в самые тяжелые времена. Для нас каждый из ветеранов — живая легенда, наша история, наша гордость.
Мы приводили в порядок места, которые хранят память о подвиге нашего народа.
Отреставрировали мемориальный комплекс «Вечный огонь», благоустроили территорию у памятника-танка «Иркутский комсомолец».
Один из самых значимых проектов — открытие Аллеи Памяти на площади Декабристов. Центральное место на ней заняла бронзовая скульптурная композиция «Дед, Отец, Сын». Она посвящена иркутянам — участникам военных конфликтов последних 50 лет. Монумент отражает преемственность поколений и воинских традиций в России, подчеркивает значимость подвигов, которые во все времена совершали наши солдаты и офицеры.
Благоустройство.
Всего в 2025-м по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроили семь общественных пространств. По нашей муниципальной программе и за счет Фонда поддержки избирательных округов отремонтировали 148 дворов. По партийным программам «Единой России» «Есть решение» и «Народные инициативы» воплотили в жизнь 57 идей наших иркутян.
В этом году Иркутск остался без областного финансирования по программе, в которой участвует почти десять лет. Но мы не могли подвести тех, кто голосовал за проекты.
И благодаря поддержке наших депутатов выделили средства из городской казны на реализацию 17 народных инициатив.
Все, что нам удалось сделать, — результат усилий множества людей. Мы выстроили эффективное взаимодействие с губернатором и правительством региона, депутатами всех уровней, с Общественной палатой и Советом почетных граждан, Союзом строителей, с нашими ТОСами, профсоюзами, национально-культурными объединениями, социально ответственными компаниями, добровольцами и всеми неравнодушными иркутянами. Искренне благодарю каждого за поддержку!
«Локомотив региона».
Работа Руслана Болотова и его команды получила высокую оценку.
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— Сегодня мы увидели успехи прошлого года и вызовы, стоящие перед городской властью, которые еще предстоит преодолеть. Иркутск — это локомотив региона: и в экономической деятельности, и с точки зрения туризма, и промышленности, и других сфер. Руслан Николаевич сегодня обозначил, что уже сделано для развития города. Но предстоит сделать еще больше. Действительно, есть вопросы по транспортной доступности, по пассажирским перевозкам, развитию жилищно-коммунального хозяйства, по дальнейшему освоению территории, переселению из аварийного жилья. Наша общая задача — внимательнее относиться к людям и давать им обратную связь. Необходимо поддерживать друг друга в сложное время и работать командой.
Сергей Тен, депутат Государственной думы РФ:
— В Иркутске ведется системная работа с инвесторами по развитию социальных объектов. Мы видим результаты взаимодействия городской власти с застройщиками. Привлечение внебюджетных средств для строительства школ и детских садов — важное направление деятельности мэрии, и его необходимо продолжать.
Евгений Стекачев, председатель думы Иркутска:
— 2025 год был грандиозным в плане реализации масштабных проектов. Строительство теплового луча вызывало много критики у горожан, зато сейчас мы можем констатировать, что новые сети позволили сократить вредные выбросы и дали возможность развивать территорию предместья Рабочего. Не менее важные проекты — путепровод на станции Батарейная, строительство школы на Ярославского и многое другое. Это результат командной работы правительства региона, губернатора, мэра и депутатов всех уровней.
Сергей Шишкин, заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ:
— Один из самых важных результатов работы команды мэра, на мой взгляд, — в этот непростой период город не ушел в минус. Напротив — госдолг сократился на миллиард, собственные доходы выросли на полтора. Муниципальный бюджет сохранился практически на уровне прошлого года, и это позволило завершить ряд стратегически важных для города проектов и продолжать уверенное движение вперед. В этом — искусство управления, и оно приходит не вдруг. За решениями мэра — многолетний опыт управленческой работы, понимание, как должен развиваться город. Руслан Николаевич мыслит на десятилетия вперед. Сейчас уже мы можем оценить масштабы его замыслов.