Вучич заявил, что предал бы душу народа Сербии, поддержав санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире Informer TV, что, поддержав санкции против России, он «предал бы душу сербского народа».
По его словам, в таком случае в Сербии никто бы не вышел на улицы, а сам он стал бы для Запада «самым демократическим президентом».
«Но я бы предал душу нашего народа. А так я показал, что был в состоянии 4,5 года бороться за душу своего народа. Мы потеряли много денег, упустили много возможностей», — цитирует Вучича РИА Новости.
Министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович ранее уже заявлял, что Белград не собирается вводить санкции против России.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко между тем рассказал, что западные страны развернули против Москвы политико-дипломатическую и психологическую войну на Балканах.