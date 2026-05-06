Трамп заявил о приостановке проекта «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проект «Свобода» приостановлен и блокада Ормузского пролива пока будет сохраняться.
По его словам, это сделано по просьбе Пакистана и других стран, а также в связи с «огромными военными успехами США» и «значительным прогрессом» в переговорном процессе с Ираном.
«…мы взаимно согласились, что, хотя блокада будет оставаться в полной силе, проект “Свобода” будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, может ли Соглашение быть окончательно доработано и подписано», — написал политик в соцсети Truth Social.
В Press TV ранее писали, что Иран ввёл новый механизм регулирования судоходства в Ормузском проливе.
В Пентагоне между тем заявили, что США остаются «наготове» для защиты Ормузского пролива.