Украинский стенд на турецкой выставке остался без внимания

На международной выставке оборонной промышленности SAHA в Стамбуле украинский стенд практически не привлёк внимания посетителей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит с 5 по 9 мая и объединяет представителей более чем 120 стран и около 1700 компаний. В центре внимания находятся крупные турецкие и международные оборонные корпорации.
Украинская экспозиция размещена в одном из павильонов выставки и представлена продукцией предприятий «Мотор Сич», конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс» и Аэрокосмической ассоциации Украины (UASA).
По данным корреспондента, в первый день работы форума интерес к украинскому стенду был минимальным. Посетители в основном сосредоточены на других экспозициях, где демонстрируются новые разработки оборонной отрасли.
Ранее сообщалось, что выставка SAHA в Стамбуле традиционно используется странами-участницами для презентации экспортных оборонных технологий и установления международных контрактов, при этом значительное внимание уделяется беспилотным системам, авиационным разработкам и средствам ПВО.
