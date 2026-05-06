Госсекретарь США Рубио отказался раскрывать свой диджейский псевдоним

Госсекретарь США Марко Рубио отказался раскрыть псевдоним, под которым он выступает в роли диджея, пояснив, что американцы еще не готовы к подобной информации.
Ранее Рубио был замечен за диджейским пультом на одном из свадебных мероприятий, кадры с его выступления быстро распространились в социальных сетях.
На недавней пресс-конференции в Белом доме, где Рубио был задан вопрос о его диджейском псевдониме, он с улыбкой уклонился от ответа.
«Вы не готовы к моему диджейскому псевдониму», — отметил госсекретарь.
Ранее президент США Дональд Трамп принял участие в традиционном малайзийском танце в Куала-Лумпур, исполнив несколько движений вместе с артистами, встречавшими его в аэропорту.