Алиханов: полностью российский Superjet отправится в первый рейс уже в конце года

Импортозамещённый самолёт Superjet-100 может приступить к выполнению регулярных рейсов в России уже в конце текущего года.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину», — отметил министр.
В прошлом году Объединённая двигателестроительная корпорация испытала двигатель ПД-8 для SJ-100 в условиях ливня.
В январе «Известия» писали, что двигатели SJ-100 испытали на стае птиц.
Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.Читать дальше