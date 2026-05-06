Politico: оппозиция Франции раскритиковала назначение Мулена на пост главы ЦБ

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Французская оппозиция подвергла критике решение главы государства Эмманюэля Макрона назначить бывшего генерального секретаря администрации президента Эмманюэля Мулена на пост главы Банка Франции. Об этом сообщила газета Politico.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) от правой партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги, чьи слова приводит издание, заявил, что Мулен «ни на что не годен» и должен уйти с государственной службы.
Как отметила газета, левые также выступили против намерений президента. По их мнению, Мулен на посту главы ЦБ не сможет действовать независимо из-за своих тесных связей как с прошлым, так и с действующим правительством Франции.
9 февраля газета La Tribune сообщила о том, что глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало досрочно подаст в отставку 1 июня 2026 года.
Главу Банка Франции назначает президент республики после консультаций с финансовыми комитетами обеих палат парламента.