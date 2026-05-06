Артета перехитрил Симеоне: гол Сака помог «Арсеналу» одолеть «Атлетико» и впервые за 20 лет выйти в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Атлетико» на своём поле и стал первым финалистом Лиги чемпионов. На протяжении всего первого тайма лондонцы владели преимуществом, но долгое время не могли взломать оборону соперника и едва не пропустили сами. Однако за минуту до перерыва Букайо Сака подкараулил отскок после сейва Яна Облака и открыл счёт. Во второй половине Диего Симеоне пытался перевернуть игру заменами, однако Микель Артета сменил тактику и перехитрил соотечественника, благодаря чему его команда впервые за 20 лет поборется за самый престижный клубный трофей.