Артета перехитрил Симеоне: гол Сака помог «Арсеналу» одолеть «Атлетико» и впервые за 20 лет выйти в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» с минимальным счётом обыграл «Атлетико» на своём поле и стал первым финалистом Лиги чемпионов. На протяжении всего первого тайма лондонцы владели преимуществом, но долгое время не могли взломать оборону соперника и едва не пропустили сами. Однако за минуту до перерыва Букайо Сака подкараулил отскок после сейва Яна Облака и открыл счёт. Во второй половине Диего Симеоне пытался перевернуть игру заменами, однако Микель Артета сменил тактику и перехитрил соотечественника, благодаря чему его команда впервые за 20 лет поборется за самый престижный клубный трофей.
К ответному полуфиналу Лиги чемпионов с «Атлетико» «Арсенал» подошёл в прекрасном расположении духа. Несмотря на скользкие 1:1 в Мадриде, предвосхищение исторического для команды выхода в решающую стадию главного клубного турнира Европы не давало Микелю Артете покоя.
«Не могу дождаться (матча). Трудно выразить словами это желание прожить такой момент, особенно при своих трибунах, перед публикой, которая так долго ждала подобных вечеров. Мы, как команда, как клуб много трудились, чтобы спустя 20 лет вновь оказаться в такой ситуации, и мы так жаждем до выхода в финал. Грядёт нечто потрясающее», — говорил испанец на предматчевой пресс-конференции.
Впрочем, поддаваться эмоциям и присутствующему волнению специалист не стал и даже признался, что перед игрой он будет спать спокойно. Особенное удовольствие сну наверняка добавляла случившаяся накануне осечка «Манчестер Сити» в чемпионате.
А вот для «Атлетико» ночь в Лондоне, напротив, выдалась беспокойной из-за фейерверков, которые болельщики хозяев запустили после полуночи прямо под окнами отеля, где остановился соперник. Разыскать гостиницу нарушителям тишины не составило труда — даже несмотря на то, что незадолго до вылета Великобританию Диего Симеоне принял решение сменить место проживания.
Мадридцы должны были остановиться в том же месте, где располагались перед октябрьской игрой с «канонирами» на общем этапе. Ту встречу гости уступили с разгромным счётом 0:4, поэтому рокировку восприняли не иначе как суеверием главного тренера.
Сам Симеоне отшутился, сославшись на желание сэкономить средства, но на «тёплый приём» фанатов «Арсенала» отревгмровал жалобой в ФИФА.
В остальном же более опытный испанец, за плечами которого, в отличие от Артеты, значились два выхода в финал Лиги чемпионов, был спокоен и много говорил о тактике. Ключевым стало рассуждение о роли Хулиана Альвареса, который забил единственный гол мадридцев неделю назад.
«Хулиан Альварес — это Хулиан Альварес в таких важных матчах. Понятно, что он очень хорошо знает английскую лигу. На прошлой неделе у него была очень хорошая игра, и, надеюсь, завтра он сможет проявить себя так, как того потребует матч», — утверждал Симеоне.
Аргентинец ожидаемо занял место на острие атаки, а вот центр поля и оборона гостей претерпели некоторые изменения: Маркос Льоренте, начинавший неделю назад на позиции крайнего защитника, расположился в центре поля вместе с Коке, а место на фланге обороны занял Робин Ле Норман.
Артета же пошёл на кардинальные изменения: отказался от схемы 4−3−3 в пользу 4−2−3−1 и произвёл сразу пять рокировок. Пьеро Инкапье уступил место Риккардо Калафьори, номинальную роль второго опорника получил Майлз Льюис-Скелли, а Букайо Сака, Эберечи Эзе и Леандро Троссард усадили на скамейку запасных Нони Мадуэке, Габриэла Мартинелли и Мартина Эдегора.
Однако уже с первых минут стало понятно, что расстановка хозяев носит формальный характер. При владении на чужой половине поля «Арсенал» растягивал оборону соперника за счёт флангов и одновременно создавал численное преимущество в центре, где располагалось пятеро футболистов группы атаки.
Тактика помогла хозяевам контролировать игру большую часть времени, но не позволила смутить гостей, которые полным составом выстроились у границ штрафной площади и почти весь тайм успешно пресекали попытки беспокоить Яна Облака дальними ударами.
Напротив, в дебюте казалось, что счёт в матче откроет именно «Атлетико». На седьмой минуте Антуан Гризманн запустил Джованни Симеоне в забег по правому флангу, после чего аргентинец тонко покатил на подключившегося Альвареса, но соотечественник пробил рядом со штангой.
В следующей атаке практически с той же позиции простреливал уже сам француз: прочитавший передачу Давид Райа помешал мячу дойти до Льоренте, а Деклан Райс в подкате не дал Симеоне забить в пустые.
Перед перерывом англичане нарастили давление, стали чаще проникать в штрафную Облака и даже пытались выпросить у Даниэля Зиберта пенальти, намекая на фол со стороны Гризманна при борьбе с Троссардом.
Уговорам рефери не поддался, и Виктор Дьёкереш решил взять инициативу в свои руки. За минуту до свистка на перерыв швед откликнулся на проникающий пас и вышел один на один с вратарём. Однако вместо удара с острого угла он придержал мяч и навесил на Троссарда. Удар бельгийца Облак парировал, а вот на добивание Саки отреагировать уже не сумел.
После перерыва убеждать немецкого арбитра в необходимости указать на точку принялись уже гости.
Вильям Салиба ошибся на ровном месте и головой сделал скидку на Симеоне, который в касание убрал Райю и уже готовился бить в пустые ворота. В последний момент Габриэл, казалось, ценою фола, выбил мяч из-под ноги вингера. Однако главный судья и его помощники на VAR не разглядели нарушения правил.
Бразилец оказался первым на мяче после того, как Райа потащил выстрел Гризманна в дальний угол, и пресёк попытку Марка Пубиля сыграть на добивании.
Возросший нерв встречи вынудил обоих главных тренеров произвести тройные замены. Симеоне выпустил в бой Джонни Кардозо, Науэля Молину и Александра Сёрлота. Ответом Артеты стало появление Мадуэке, Эдегора и Инкапье. Последний едва не стал автором голевой передачи.
Колумбиец получил мяч на левом фланге и обводящей передачей нашёл в штрафной Дьёкереша, который замыкал в касание, но пробил чуть выше перекладины.
Вдобавок свежие футболисты позволили хозяевам изменить сценарий игры. «Арсенал» намеренно отдал мяч и предоставил гостям возможность проводить долгие позиционные атаки. Однако за счёт грамотных действий защитники не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ.
Помочь взломать оборону «канониров» не смогли даже спринтеры Алекс Баэна и Тиаго Альмада, которых Симеоне выпустил вместо заметно уставших Альвареса и Гризманна. Напротив, хозяева вплоть до 90-й минуты кусали мадридцев контратаками и довели матч до верного — 1:0.
«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов и с нетерпением ждёт развязки в дуэли «Баварии» и ПСЖ.