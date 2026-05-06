Пакистан заинтересовался турецкой термобарической бомбой

Пакистан выразил заинтересованность в приобретении у Турции термобарической авиабомбы GAZAP. Об этом сообщают турецкие источники и эксперт по обороне Хакан Кылыч.
GAZAP разработана в исследовательском центре Министерства национальной обороны Турции и относится к числу наиболее тяжелых авиационных боеприпасов турецкого арсенала. Масса изделия составляет около одной тонны, боеголовка выполнена по термобарическому принципу с плотной фрагментацией.
При подрыве происходит интенсивное расходование кислорода, формируется мощная ударная волна и высокая температура, что приводит к созданию обширной зоны поражения.
По данным источников, Пакистан рассматривает не только закупку боеприпаса, но и возможность адаптации его боевой части для использования на ракетных носителях, включая баллистические и крылатые ракеты семейства Babur. Это может повысить эффективность ударов по защищенным объектам инфраструктуры.
GAZAP была представлена на оборонной выставке IDEF 2025, где позиционировалась как средство поражения площадных целей без применения ядерного оружия. Эксперты отмечают, что принцип ее действия сопоставляют с термобарическими боеприпасами, создающими эффект выгорания кислорода в зоне взрыва.
Как сообщается, интерес к подобным вооружениям растет на фоне усиления региональной напряженности и развития программ высокоточного вооружения в странах Южной Азии.
