В ГД предложили создать в России алиментный фонд

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы быстро погашать долги по алиментам.
«Нужно создать специальный алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками», — заявил парламентарий РИА Новости.
По его словам, при наличии такого фонда одиноким родителям не нужно будет тратить время, «бегать по инстанциям» и разбираться с должниками.
Ранее депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступили с инициативой запретить злостным неплательщикам алиментов регистрировать автомобили и недвижимость, а также открывать банковские счета.