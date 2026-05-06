Трамп объявил о приостановке миссии «Проект Свобода»

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. США временно приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Cвобода», сообщил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Опираясь на просьбы Пакистана и других стран… а также на тот факт, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект свобода” будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал он в соцсети Truth Social.

В воскресенье хозяин Белого дома заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузе корабли, поэтому он объявил о начале операции «Свобода». По данным Axios, американский флот должен находиться «в непосредственной близости» от коммерческих судов на случай «атак» со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.

Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше