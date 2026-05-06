Вучич заявил, что предал бы душу сербов, введя санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Informer заявил, что присоединение страны к санкциям против России означало бы для него предательство души сербского народа.
Вучич отметил, что в случае введения санкций против России, он мог бы получить признание на международной арене как выдающийся демократический лидер. При этом он указал на то, что Сербия якобы упустила множество возможностей, не вводя санкции против России.
«Но я бы предал душу нашего народа», — резюмировал сербский лидер.
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.