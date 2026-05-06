Бойцы ВСУ намеренно выбирают для размещения своих подразделений и складов социальные объекты — школы и детские сады, организуя там склады и сборы личного состава, заявил заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71 мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Топаз.
По его словам, таким образом украинские военные прикрываются мирными жителями как живым щитом.
«Военнослужащие ВСУ, они всегда выбирают такие социальные объекты, инфраструктурные, детские сады, школы. Собираются там, сбор у них там происходит каких-то материальных средств, склады какие-то они организуют. Защищаются, прикрываются они живыми людьми, делают для себя щит из живых людей», — цитирует военного РИА Новости.
Российский офицер подчеркнул, что данная информация не раз была получена из радиоперехвата.
В январе одна из беженок посёлка Ставки Краснолиманского района в ДНР рассказала, что в церковно-приходской школе населённого пункта располагались и жили иностранные наёмники ВСУ.