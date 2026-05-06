Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Пекин

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин во главе дипломатической делегации страны.
Об этом сообщили в МИД исламской республики.
В ведомстве отметили, что в ходе визита Аракчи планирует обсудить с китайским коллегой двусторонние отношения, а также региональные и международные события.
1 мая Аракчи провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Стороны обсудили урегулирование вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, речь шла и о вопросах пропуска российских судов через Ормузский пролив.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.