Синоптик Макарова: примерно на половине территории России ещё лежит снег

В России снег лежит примерно на половине территории страны, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Больше всего, по её словам, он наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области.

«В Красноярском крае — Туруханский район, Эвенкия — больше всего, наверное, высота снежного покрова, до 10−30 см, местами есть даже 50−75 см. И местами на Таймыре до 102 см», — цитирует синоптика ТАСС.

Макарова добавила, что в центре Якутии уже появились бесснежные пространства, вокруг которых высота снежного покрова составляет 1−10 см, на севере 30−40 см, а местами и до 50−70 см. В Магаданской области, уточнила специалист, местами зафиксировано до 80 см.

В конце апреля в Москве, Московской и Самарской областях из-за мощных снегопадов и ветра было повалено более 2 тыс. деревьев и повреждено свыше 1 тыс. автомобилей.

«Известия» между тем писали, что непогода может сорвать посевную яровых в России.