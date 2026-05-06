Стратегический просчет Запада, полагающегося на то, что Россия якобы вернет предоставленные Украине в виде кредита 90 миллиардов евро, ярко иллюстрирует провал в подходе к украинскому кризису, отмечает издание Brussels Signal.
«В настоящий момент уже не столь важно, способна ли Украина вернуть эти деньги, сколько вопрос о том, появятся ли вообще обстоятельства, позволяющие это сделать», — подчеркивает автор статьи.
Автор публикации считает, что подобные решения Брюсселя свидетельствуют о переходе к тактике импровизации в вопросах, касающихся украинского кризиса.
«То, что представляется стратегией, в действительности становится импровизацией. Европа больше не решает проблему, а лишь финансирует ее временную отсрочку», — подводит итог автор.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в дальнейших кредитах для Киева.