В США скончался звезда фильмов ужасов 80-х Джонатан Тирстен

Звезда фильмов ужасов 80-х Джонатан Тирстен скончался в США в возрасте 60 лет.
По информации портала TMZ со ссылкой на брата актёра, Тирстен скончался в своём доме в Нью-Джерси неделю назад.
Причина смерти на данный момент устанавливается судебно-медицинским экспертом.
Тирстен снялся в двух из четырёх сиквелов серии «Спящий лагерь». Также он сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.
