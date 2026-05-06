В США скончался звезда фильмов ужасов 80-х Джонатан Тирстен

Звезда фильмов ужасов 80-х Джонатан Тирстен скончался в США в возрасте 60 лет.

Звезда фильмов ужасов 80-х Джонатан Тирстен скончался в США в возрасте 60 лет.

По информации портала TMZ со ссылкой на брата актёра, Тирстен скончался в своём доме в Нью-Джерси неделю назад.

Причина смерти на данный момент устанавливается судебно-медицинским экспертом.

Тирстен снялся в двух из четырёх сиквелов серии «Спящий лагерь». Также он сыграл роль маньяка в фильме «Идеальный дом», за которую получил три награды за лучшую мужскую роль.

Ранее на 58-м году жизни умер актёр из «Звёздного десанта» Патрик Малдун.

Также сообщалось о смерти французской актрисы Натали Бай.

