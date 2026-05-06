В ФРГ оппозиция выступила за отставку кабмина Мерца

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен выступили за отставку кабмина во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.
«Мы должны положить этому конец и рассчитываем на досрочные выборы», — цитирует Вайдель РИА Новости.
Дагделен отметила, что все «достижения» Мерца сводятся к рекордным долгам.
Ранее тысячи участников массовых митингов 1 мая в Германии потребовали отставки Мерца.