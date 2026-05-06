Берлин проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Москвой, заявил в беседе с «Известиями» посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооружённого конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией…», — подчеркнул дипломат.
По его словам, он предусматривает ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заёмными средствами.
Кипрский журналист Алекс Христофору ранее также заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовится к вооружённому конфликту с Россией.
Агентство Reuters между тем сообщало, что Германия не намерена прекращать оказывать поддержку Украине. Правительство страны утвердило финансовую помощь Киеву до 2030 года.