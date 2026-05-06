Трамп объявил о приостановке операции США по сопровождению судов в Ормузе

Трамп отметил, что США приостановили операцию «Проект Cвобода» в Ормузском проливе по просьбе ряда стран и по результатам переговоров с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

США приостанавливают свою операцию «Проект Cвобода» (Project Freedom), которая заключалась в сопровождении судов в Ормузском проливе, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что такое решение было принято по просьбам Пакистана и ряда других стран. Кроме того, по словам Трампа, учитывался «значительный прогресс», якобы достигнутый в процессе переговоров по заключению соглашения с иранскими представителями.

«…Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект свобода” будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, Трамп объявил о начале операции «Проект Cвобода» 3 мая. Она стартовала на следующий день и заключалась в том, чтобы США проводили через Ормузский пролив суда, оказавшиеся заблокированными в указанной акватории из-за конфликта на Ближнем Востоке.

После этого заявления выступил командующий центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи, который подчеркнул, что иранские военные сохраняют контроль над ситуацией в Ормузском проливе. Он добавил, что Тегеран призывает корабли не проходить по этому водному пути без получения соответствующего разрешения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше