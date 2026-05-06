Трамп объявил о приостановке операции США по сопровождению судов в Ормузе

США приостанавливают свою операцию «Проект Cвобода» (Project Freedom), которая заключалась в сопровождении судов в Ормузском проливе, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома уточнил, что такое решение было принято по просьбам Пакистана и ряда других стран. Кроме того, по словам Трампа, учитывался «значительный прогресс», якобы достигнутый в процессе переговоров по заключению соглашения с иранскими представителями.
«…Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект свобода” будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social.
Напомним, Трамп объявил о начале операции «Проект Cвобода» 3 мая. Она стартовала на следующий день и заключалась в том, чтобы США проводили через Ормузский пролив суда, оказавшиеся заблокированными в указанной акватории из-за конфликта на Ближнем Востоке.
После этого заявления выступил командующий центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи, который подчеркнул, что иранские военные сохраняют контроль над ситуацией в Ормузском проливе. Он добавил, что Тегеран призывает корабли не проходить по этому водному пути без получения соответствующего разрешения.