Более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию, показал опрос

Bild: более четверти немцев выступили за новую правящую коалицию с участием АдГ.

Источник: © РИА Новости

БЕРЛИН, 6 мая — РИА Новости. Свыше четверти немцев выступили за формирование в Германии новой правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.

В среду исполняется один год со дня начала работы федерального правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца и в составе представителей правящий партий ХДС/ХСС и СДПГ.

«Двадцать шесть процентов немцев в настоящее время хотят коалиции из ХДС/ХСС и крайне правых из АдГ — это первое место», — говорится в материале.

Кроме того, 25% жителей Германии также предпочли бы видеть на посту нового канцлера представителя АдГ.

Второй по популярности оказалась гипотетическая правящая коалиция в составе СДПГ, «Зеленых» и Левой партии. Как следует из опроса, этот вариант поддерживают 24% опрошенных.

Тем не менее, 23% респондентов высказались за сохранение действующей правящей коалиции Германии в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

Однако самая большая группа опрошенных — 27% не смогла определиться с желаемым составом коалиции.

Опрос проводился с 30 апреля по 4 мая 2026 года среди 1004 респондентов. Погрешность составляет около 3,1%.

Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.

Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше