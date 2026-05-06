Парламент Гагаузии отменяет назначенные на 21 июня выборы

Вице-председатель парламента Гагаузии Георгий Лейчу сообщил, что власти автономии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, так как не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинёва.

«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинёв перестанет блокировать их проведение, мы всё равно не успеваем», — цитирует его ТАСС.

По словам Лейчу, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишинёвом.

В марте лидер Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти автономии отстоять право на проведение выборов, оспариваемое центральными властями Молдавии.

Также она заявляла о беспрецедентном давлении Кишинёва на Гагаузию.

Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
