Парламент Гагаузии отменяет назначенные на 21 июня выборы

Вице-председатель парламента Гагаузии Георгий Лейчу сообщил, что власти автономии отменяют назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание, так как не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинёва.
«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинёв перестанет блокировать их проведение, мы всё равно не успеваем», — цитирует его ТАСС.
По словам Лейчу, новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишинёвом.
В марте лидер Гагаузии Евгения Гуцул призвала власти автономии отстоять право на проведение выборов, оспариваемое центральными властями Молдавии.
Также она заявляла о беспрецедентном давлении Кишинёва на Гагаузию.