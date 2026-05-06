Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: военные США возобновили курсы боевой подготовки в джунглях Панамы

Центр боевой подготовки возобновил работу спустя 25 лет, сообщило агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американские военные вновь начали проходить боевую подготовку в условиях джунглей в Панаме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, центр боевой подготовки возобновил свою работу спустя четверть века. Обучение пехотинцев, моряков и морпехов, в программу которого входит выживание, проведение эвакуации и патрулирование в условиях джунглей, вновь приобретает значимость на фоне сигналов от американской администрации о готовности проведения силовых операций в Мексике или на Кубе, пишет агентство.

Американские военные проводят тренировки совместно с панамскими коллегами, уточняет Bloomberg.

Ранее госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены в дальнейшем заняться Кубой. По словам Рубио, Вашингтон считает неприемлемым статус-кво, согласно которому «в 90 милях от [американского] побережья находится несостоятельное государство, которое к тому же стало дружественной территорией для некоторых из соперников [США]».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше