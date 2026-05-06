Bloomberg: военные США возобновили курсы боевой подготовки в джунглях Панамы

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американские военные вновь начали проходить боевую подготовку в условиях джунглей в Панаме. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Как отмечается, центр боевой подготовки возобновил свою работу спустя четверть века. Обучение пехотинцев, моряков и морпехов, в программу которого входит выживание, проведение эвакуации и патрулирование в условиях джунглей, вновь приобретает значимость на фоне сигналов от американской администрации о готовности проведения силовых операций в Мексике или на Кубе, пишет агентство.
Американские военные проводят тренировки совместно с панамскими коллегами, уточняет Bloomberg.
Ранее госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены в дальнейшем заняться Кубой. По словам Рубио, Вашингтон считает неприемлемым статус-кво, согласно которому «в 90 милях от [американского] побережья находится несостоятельное государство, которое к тому же стало дружественной территорией для некоторых из соперников [США]».