Bloomberg: военные США возобновили курсы боевой подготовки в джунглях Панамы

Как отмечается, центр боевой подготовки возобновил свою работу спустя четверть века. Обучение пехотинцев, моряков и морпехов, в программу которого входит выживание, проведение эвакуации и патрулирование в условиях джунглей, вновь приобретает значимость на фоне сигналов от американской администрации о готовности проведения силовых операций в Мексике или на Кубе, пишет агентство.