Рубио заявил, что Си Цзиньпин и Трамп поднимут на встрече вопрос Тайваня

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Белом доме, что на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет подниматься вопрос Тайваня.
«Я уверен, что Тайвань будет темой разговора», — сказал политик.
При этом он добавил, что США не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо ещё в Индо-Тихоокеанском регионе.
Глава американского Министерства финансов Скотт Бессент ранее заявил, что Трамп не планирует вновь переносить свой визит в Китай.
В марте Трамп объявил о переносе визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Бессент объяснил тогда, что президент США отложил визит в Китай из-за военной операции против Ирана.