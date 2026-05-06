Трамп в среду проведет закрытый брифинг с разведкой

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду проведет закрытую встречу с разведкой, следует из распространенного Белым домом расписания американского лидера.
«Президент заслушает доклад разведки», — говорится в расписании Трампа.
Мероприятие начнется в 15.30 местного времени (22.30 мск).
До полудня по местному времени в среду у Трампа будет закрытая встреча по политическим вопросам, затем в открытом режиме — мероприятие по случаю Дня матери с участием первой леди.
Вечером Трамп без участия журналистов проведет прием для совета попечителей Национальной аллеи.
Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атому.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.