Вэнс: 186 тысяч умерших американцев «получают» талоны на продукты

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на митинге в Айове заявил, что 186 тыс. скончавшихся граждан Соединённых Штатов «получают» талоны на продукты.
«У нас 186 тыс. умерших людей получают продовольственные талоны», — цитирует его РИА Новости.
Вэнс отметил, что «лживые СМИ» наверняка обвинят его в том, что он якобы предлагает отнимать продовольственные талоны.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше