Профессор Сафонов: пенсия у блогеров может составить 43 тысячи рублей

Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит свыше 43 тыс. рублей.
Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, отметив, что максимальный размер взноса в 2026 году составляет 572 204 рубля и позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК.
«Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», — цитирует эксперта ТАСС.
Сафонов уточнил, что у некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору, при этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или ИП. Как правило, режим самозанятости не подразумевает делать обязательные отчисления в Соцфонд, однако, подчеркнул Сафонов, повлиять на размер будущей пенсии блогеры могут.
