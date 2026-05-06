Испания примет судно MV Hondius со вспышкой хантавируса

Министерство здравоохранения Испании подтвердило намерение принять круизный лайнер MV Hondius на Канарских островах. В ведомстве подчеркнули, что Испания несет «моральное и юридическое обязательство» помочь оказавшимся в беде.

Как сообщает Reuters, решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Кабо-Верде не обладает техническими возможностями для проведения операции. Канарские острова стали ближайшей точкой, способной обеспечить необходимую медицинскую помощь.

После прибытия судна медицинские бригады проведут полный осмотр всех пассажиров и членов экипажа. Всем нуждающимся будет оказана квалифицированная помощь, после чего людей доставят в их родные страны. По данным Минздрава, на борту есть граждане Испании.

На MV Hondius было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, среди пассажиров — семь зараженных. Трое человек умерли, один находится в тяжелом состоянии. По данным ВОЗ, они могли заболеть до посадки.

