Папа Римский ответил на критику Трампа, напомнив о миссии церкви

Напомним, американский лидер обрушился с критикой на папу Римского. Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, если бы сам республиканец не оказался в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони американский лидер заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.