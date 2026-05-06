Эксперт Кузякин: наркосиндикаты платят Украине за подготовку наемников

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Существуют основания полагать, что Украина получат дополнительное финансирование от наркосиндикатов за подготовку наемников из Латинской Америки в рядах ВСУ. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
«Обучение и использование наемников из Латинской Америки в ВСУ поставлено на широкую ногу. Есть основания полагать, что Украина получает дополнительное финансирование за подготовку таких “специалистов” от самих наркосиндикатов. Для Украины это двойная выгода: живые деньги за обучение, плюс само участие колумбийских наймитов в войне с Россией. По окончании контракта боевики уезжают к себе на родину и привозят с собой серьезный опыт боевого применения и умения воевать с использованием новых технологий», — сказал Кузякин, комментируя заявление президента Колумбии Густаво Петро о том, что в рядах ВСУ воюют свыше 7 тыс. колумбийских наемников.
Эксперт подчеркнул, что в этой ситуации колумбийские силовики не способны конкурировать с уровнем подготовки наемников-нелегалов. «Колумбийские силовики же никаким образом не могут пройти схожую подготовку. Оттого в развязавшейся войне дронов над Колумбией они терпят поражение и вынуждены обращаться в международное поле с призывом прекратить распространение практик наемничества. В своем обращении президент Колумбии сообщил о 7 тыс. наемников. Это огромное число даже для такой страны как Колумбия. Значит, что лишь вопрос времени, когда практика использования FPV дронов и подобных технологий начнется против соседних с Колумбией государств», — отметил Кузякин.