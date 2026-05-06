ФРГ ускоряет милитаризацию, готовясь к войне с РФ

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о курсе Берлина на ускоренную милитаризацию и подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. По его словам, страна наращивает военные расходы и расширяет вооруженные силы на фоне заявлений о конфликте на Украине. Информацию передают «Известия».
Сергей Нечаев отметил, что Германия, формально дистанцируясь от обвинений в участии в конфликте, фактически усиливает военную сферу. Речь, по его словам, идет об увеличении численности бундесвера и расширении финансирования за счет бюджетных и заемных средств.
Отдельное внимание дипломат обратил на стратегические документы Берлина. В апреле Германия впервые в своей истории утвердила военную стратегию. В ней обозначена цель — сформировать наиболее мощную армию в Европе к 2039 году. В документе также зафиксировано, что Россия рассматривается как ключевая угроза.
В стратегических планах Германии прямо закреплен курс на долгосрочное усиление оборонного потенциала и рост военных возможностей. Речь идет о системной модернизации вооруженных сил и увеличении их численности в перспективе ближайших лет, что, согласно документу, должно обеспечить стране лидерство в военной сфере в Европе.
