При ударе США якобы по судну наркоторговцев погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американские военные нанесли удар по очередному судну, предположительно используемому для наркотрафика в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — сообщило командование в X.
Как отмечается, в результате удара погибли три человека, американские военнослужащие не пострадали.
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре 2025 года.